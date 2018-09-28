Google отправят в суд за раскрытие секретных военных баз

Министерство обороны Бельгии подаст в суд на Google за отказ размыть фотографии со спутников в картографических сервисах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

Сотрудники министерства отметили, что договаривались с технологическим гигантом, однако тот не выполнил обговоренные обязательства. В частности, модераторы сервисов Google Maps, Google Earth и Street View не замазали на картах важные военные объекты страны, к которым относятся авиабазы и атомные электростанции.

«Министерство обороны подаст в суд на Google», — заявил пресс-секретарь в разговоре с журналистами, не уточнив подробности дела. Представители Google на претензию бельгийских чиновников напомнили, что сотрудничают со страной несколько лет подряд.

«Жаль, что Министерство обороны Бельгии приняло такое решение. Мы работаем в тесном контакте с ними уже более двух лет. Мы вносим изменения в наши карты, если о них просят и если они легальны», — отметил представитель компании в Бельгии Мишель Саллаец (Michiel Sallaets).

В марте 2016 года на картах Google Earth появилась фотография секретной американской авиабазы «Зона 6» (Area 6), которую до 1992 года использовали в качестве полигона для ядерных испытаний. В настоящее время на ней тестируют беспилотные летательные аппараты.

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