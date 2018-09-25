На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище

Американка Лиза Стаут (Lisa Stout) утверждает, что обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина увлеклась поиском монстра после того, как ее уволили с работы. Она пристально рассматривала карты примерно по часу в неделю. В середине сентября Стаут отвела дочь в школу и принялась анализировать фотографии пользователей, сделанные недалеко от курорта Loch Ness Highland Resort.

«Я увидела существо, которое, как мне кажется, может быть Несси, или по крайней мере тем, что чаще всего принимают за него местные жители и туристы», — заявила Стаут.

На снимке можно увидеть темный силуэт, выступающий на несколько метров из воды. По мнению американки, на фото запечатлена шея лох-несского монстра.

«Я постоянно слышала историю о лох-несском чудовище с тех пор, как я себя помню. Надеюсь, что этот снимок поможет сохранить его историю, поскольку я считаю, что существование монстра будет поражать воображение нескольких поколений людей», — заключила Стаут.

Ранее на картах Google пользователи обнаружили на фотографии мужчину, который гнался по городу за автомобилем с камерами, чтобы показать в них средний палец.

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