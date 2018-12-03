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Карты Google случайно заполонила свастика

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Пользователи Google Maps по всему миру заметили, что сервис обозначает некоторые отели с помощью значка свастики. Об этом они сообщили в Twitter.

Микроблогеры начали жаловаться на свастику 30 ноября. Значки появились над зданиями в Лондоне, Дублине и гостиницах в американских городах.

«Можете сказать мне, почему отели в Дублине на моих Google Maps имеют обозначения свастики?» — обратилась к Google ирландка с ником @irishkokolily. «Извините меня, Google, но почему ваши карты показывают отели Лондона со свастикой??» — возмутился микроблогер @IngyAndy.

Пользователи заметили, что свастикой маркируются не только мелкие гостиницы, но и отели крупных международных сетей, например, Sheraton.

Некоторые отмечали, что поначалу не поверили своим глазам и перезагрузили приложение на смартфоне. Однако когда открыли его вновь, свастика никуда не исчезла.

В Google пояснили, что с помощью значка свастики, закрученной против часовой стрелки, обозначают буддийские храмы, пишет Mashable. Представитель корпорации отметил, что религиозный символ начал помечать отели и гостиницы в результате ошибки, над устранением которой работают в компании.

Свастика — древний символ, изображающий крест с загнутыми углами. В буддизме свастика, закрученная против часовой стрелки, называется мандзи и считается символом совершенства. Из-за ее широкого использования в символике Третьего рейха свастика стала прочно ассоциироваться с нацистской идеологией.

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