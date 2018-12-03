Карты Google случайно заполонила свастика

Пользователи Google Maps по всему миру заметили, что сервис обозначает некоторые отели с помощью значка свастики. Об этом они сообщили в Twitter.
Микроблогеры начали жаловаться на свастику 30 ноября. Значки появились над зданиями в Лондоне, Дублине и гостиницах в американских городах.
«Можете сказать мне, почему отели в Дублине на моих Google Maps имеют обозначения свастики?» — обратилась к Google ирландка с ником @irishkokolily. «Извините меня, Google, но почему ваши карты показывают отели Лондона со свастикой??» — возмутился микроблогер @IngyAndy.
Пользователи заметили, что свастикой маркируются не только мелкие гостиницы, но и отели крупных международных сетей, например, Sheraton.
Некоторые отмечали, что поначалу не поверили своим глазам и перезагрузили приложение на смартфоне. Однако когда открыли его вновь, свастика никуда не исчезла.
В Google пояснили, что с помощью значка свастики, закрученной против часовой стрелки, обозначают буддийские храмы, пишет Mashable. Представитель корпорации отметил, что религиозный символ начал помечать отели и гостиницы в результате ошибки, над устранением которой работают в компании.
Свастика — древний символ, изображающий крест с загнутыми углами. В буддизме свастика, закрученная против часовой стрелки, называется мандзи и считается символом совершенства. Из-за ее широкого использования в символике Третьего рейха свастика стала прочно ассоциироваться с нацистской идеологией.