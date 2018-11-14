Google подчинится России

Представитель американского IT-гиганта Google заявил о готовности компании выполнить требования российского законодательства. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководством Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин провел переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами государственной власти Google Дороном Авни 14 ноября.

На встрече представители регулятора и корпорации обсудили нарушения Google, которые компания допускает в России. В частности, Google не соблюдает российское законодательство при поисковой выдаче, предлагая пользователям ссылки на запрещенную в России информацию.

Авни заявил, что передаст предлагаемые способы решения конфликта в калифорнийский офис Google.

Также представители Роскомнадзора предложили IT-гиганту подписать антипиратский меморандум. В начале ноября 2018 года к нему присоединились крупные отечественные медиахолдинги и компании. Документ оговаривает чистку поисковой выдачи от ссылок на нелегальный контент. Этот механизм соответствует используемым в Google инструментам.

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