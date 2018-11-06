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Правительство одобрило проверку пользователей мессенджеров по номеру телефона

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому мессенджеры обязаны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новые правила предполагают, что мессенджером сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Чтобы удостоверить его личность, администрация мессенджера должна передать операторам информацию о клиенте.

Операторы обязаны ответить сотрудникам мессенджера за 20 минут. Если данные об абоненте совпадут с информацией в базе, личность пользователя будет считаться идентифицированной. Он получит уникальный код, который операторы внесут в свои базы данных. В противном случае использовать мессенджер запретят.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, это решение обеспечит безопасность россиян, так как возможность анонимной коммуникации в мессенджерах «затрудняет деятельность правоохранительных органов».

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