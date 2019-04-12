Facebook оштрафовали на три тысячи рублей за отказ хранить данные в России

Московский мировой суд оштрафовал социальную сеть Facebook на три тысячи рублей за то, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными пользователей страны, передает РИА Новости.

«Наложить на компанию Facebook административный штраф в размере трех тысяч рублей», — огласил решение судья Антон Козырев. Как передает «Интерфакс», в решении судьи речь идет о правонарушении по статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях (непредставление сведений/информации). Максимальная сумма штрафа по данной статье составляет пять тысяч рублей.

Представители Facebook во второй раз не явились на заседание. Две недели назад по причине неявки суд откладывал рассмотрение протокола. По данным суда, компания не направляла ходатайства о переносе разбирательства. В связи с этим дело было рассмотрено без них.

Ранее аналогичное решение суд в Москве принял в отношении Twitter. Компания также была оштрафована на три тысячи рублей по административному правонарушению о непредставлении информации. Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

В декабре 2018 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство направило Twitter и Facebook требования о соблюдении этого закона. В январе пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский уточнил, что служба не получила содержательных ответов, после чего в отношении компаний открыли административные производства.

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