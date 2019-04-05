Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Суд в Москве оштрафовал на три тысячи рублей компанию Twitter, сообщает «Медиазона». Соцсеть не уведомила власти о переносе серверов с данными российских пользователей в Россию.

Решение принимал мировой судья Таганского района Москвы Антон Козырев. Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России. Защита утверждала, что российские законы не обязывают Twitter иметь документы, которые запрашивал Роскомнадзор.

Максимальный штраф, который грозил Twitter за нарушение этого закона, составлял пять тысяч рублей. Аналогичное дело заведено в отношении Facebook. Оно будет рассматриваться 12 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!