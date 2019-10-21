Спецпредставитель Путина напомнил об отсутствии запрета на Telegram в России

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков напомнил, что мессенджер Telegram не запрещен для использования на территории страны, передает ТАСС. Песков сказал об этом во время выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» в понедельник.

«Я им [мессенджером] не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] более 150 российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — сказал спецпредставитель президента.

В комментарии ТАСС он отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, стала стимулом для развития технологических решений и стартапов в данной сфере. «У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram», — заключил он.

В апреле 2018 года Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам получить доступ к переписке пользователей. Несмотря на ограничения, мессенджер все еще доступен россиянам. Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова назвала сервис «очень важным».

Попытки блокировать Telegram привели к ограничениям доступа к сторонним сайтам. Спустя несколько месяцев сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре заявили о создании новой системы противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram в течение года.

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