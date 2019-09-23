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Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пообещал «подорвать» мессенджер Telegram, сравнив его с пиратским кораблем. Слова главы ведомства приводит РИА Новости.

На форуме российского Союза журналистов Жаров заявил, что в течение года служба продемонстрирует работу системы, которая сможет блокировать Telegram и прекратить распространение запрещенного контента. Он заметил, что нововведение будет задействовать не только IP-протокол.

Современные механизмы не могут заблокировать запрещенные сервисы и контент целиком. «В пределах года нам будет, что вам рассказать», — анонсировал Жаров.

Глава Роскомнадзора назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.

В апреле 2018 года Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам получить доступ к переписке пользователей. Несмотря на ограничения, мессенджер все еще доступен россиянам. Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова назвала сервис «очень важным».

Попытки блокировать Telegram привели к ограничениям доступа к сторонним сайтам. Спустя несколько месяцев сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок». 13 сентября 2019 года в СМИ появились сообщения о неком новом оборудовании для блокировки мессенджера, которое испытают в ближайшее время.

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