Москалькова заступилась за заблокированный Telegram

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что вместе с коллегами выступила против блокировки мессенджера Telegram. Ее слова приводит ТАСС.

«Telegram существует, это очень важно», — сказала она. Москалькова уточнила, что сервис должен сотрудничать с правоохранительными органами, если это связано с нарушением прав человека или другим преступлением. Она отметила, что в этом вопросе сейчас достигнут определенный «компромисс».

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Сервис был обязан выдать ФСБ ключи шифрования, с помощью которых силовики получили бы возможности читать переписки пользователей. Администрация сервиса отказалась предоставлять эту информацию, отметив, что это фактически невозможно из-за особенностей работы сервиса.

С весны 2018 года сервис в России работает с перебоями. Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что ведомство испробует новые технологии для блокировки мессенджера.

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