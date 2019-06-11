В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствует статистика сайта Downdetector.

Пользователи мессенджера пожаловались в соцсетях на проблемы с доступом. О перебоях в работе сообщили юзеры из России, Белоруссии, Украины, Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Австрии, Великобритании и других стран.

Большинство жалоб поступает на версии мессенджера для компьютера и вариант для работы в браузере. Пользователи чаще всего испытывают проблемы со входом в мессенджер, а некоторые — с отправкой сообщений.

Ранее в июне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство работает над новыми способами полной блокировки мессенджера. Он пообещал, что Telegram продолжит работать с перебоями.

Telegram пытаются полностью заблокировать на территории России с 16 апреля 2018 года. Таганский суд 13 апреля 2018 года постановил ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

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