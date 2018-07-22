Telegram упал и быстро поднялся

Масштабный сбой произошел в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы наблюдались у пользователей в России, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по всей Европе. Наибольшее количество жалоб поступило из Италии и из столицы Великобритании — Лондона. Кроме того, сбои отмечались в Израиле (Тель-Авив) и США (Нью-Йорк).

Отмечается, что сбой произошел после 10:00 мск и продлился около часа. По данным на 13.20 мск, пользователи из разных стран начали сообщать о стабилизации работы мессенджера. Во время сбоя жалобы чаще всего поступали на невозможность соединиться с сервером (45 процентов жалоб), проблемы со входом в приложение и отправкой сообщений. О причинах неполадок не сообщается.

Последний глобальный сбой в работе мессенджера произошел 27 июня.

Telegram безуспешно пытаются заблокировать в России, начиная с середины апреля. По решению Таганского районного суда Москвы доступ к мессенджеру должен быть ограничен, так как руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы силовикам читать переписку пользователей.

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