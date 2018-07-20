МИД объяснил свое активное присутствие в запрещенном Telegram

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему ведомство продолжает вести официальный канал в Telegram после блокировки мессенджера Роскомнадзором. Об этом она рассказала в интервью «Коммерсанту».

Захарова заявила, что запрет на работу мессенджера никак не относится к работе каналов. Она также сравнила Telegram с закрытым магазином.

«Вот решил суд закрыть магазин. Так? Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?» — пояснила свою точку зрения представитель МИД.

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Спикер также отметила, что перестала использовать Telegram из-за сбоев в его работе. Вместо него Захарова перешла на «другой мессенджер», название которого она не сообщила.

13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram. Сотрудники Роскомнадзора неоднократно требовали от разработчиков мессенджера предоставить ключи шифрования, чтобы в ФСБ могли читать переписку пользователей, однако получали отказ.

В середине июля Роскомнадзор разослал операторам связи предупреждение, в котором рассказал о возможных «репутационных и иных рисках», связанных с ведением канала в Telegram после официального запрета мессенджера.

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