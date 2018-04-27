Роскомнадзор нашел виновных в интернет-сбоях по всей России

Роскомнадзор обвинил зарубежных хостинг-провайдеров в появлении проблем с доступом к различным сайтам на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению сотрудников ведомства, иностранные хостеры умышленно саботируют решение российской юстиции. «К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также заметили, что решение о блокировке мессенджера распространяется на действия множества компаний: технические препятствия работе сервиса должны создавать не только профильные службы, но также провайдеры и операторы связи.

Мессенджер Telegram был заблокирован по решению Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Такие меры были предприняты из-за отказа администрации сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

В течение нескольких дней после вынесения решения надзорное ведомство заблокировало несколько миллионов IP-адресов, принадлежащих иностранным компаниям, путем ограничения доступа к подсетям. Позднее Роскомнадзор отказался от этой тактики в пользу точечных действий. Ночью 27 апреля в соответствующем реестре запрещенных сайтов появились IP-адреса более десятка крупных компаний и социальных сетей, таких как «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. В данный момент эти указатели страниц удалены из реестра.

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