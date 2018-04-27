На Роскомнадзор подали первый иск из-за блокировки Telegram

Бизнесмен Александр Вихарев подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с Роскомнадзора пять миллионов рублей из-за блокировки Telegram. Об этом РИА Новости сообщил представитель бизнесмена.

Вихарев руководит фирмой «Инвестори», которая занимается инвестициями в коммерческую недвижимость. После блокировок сторонних ресурсов ему «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании». Как утверждает истец, из-за попыток заблокировать Telegram оказались недоступны серверы компании на иностранном домене.

«Ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — цитирует РИА Новости текст искового заявления, копия которого есть у агентства.

По словам бизнесмена, сумма в пять миллионов рублей «в большей степени базируется на репутационных рисках, которые несет наша компания». Ответчиком в иске также указан Минфин.

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В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса», Facebook, Twitter. Роскомнадзор позднее удалил эти адреса из реестра, объяснив, что блокировка связана с «технологическими особенностями работы системы», операторам и провайдерам указания об ограничении доступа не направлялись.

Ранее в реестре оказались миллионы адресов Google и Amazon. Сторонние ресурсы страдают из-за попыток заблокировать в России Telegram, такое решение по требованию Роскомнадзора в апреле вынес Таганский суд Москвы. Ведомство обратилось в суд после отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Представители Telegram объясняли, что технически не могут передать ключи, но суд счел эти доводы недоказанными.

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