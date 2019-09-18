Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи. На это обратил внимание пользователь Facebook Сергей Маркелов. По его словам, абоненты «Мегафон» и «Билайн» уже не имеют доступа к сервису.

«На этом форуме я никогда не видел экстремистской критики [президента России Владимира] Путина или прозелитизма "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России организация — прим. «Ленты.ру»). Зато там много обсуждений геометрии, неравенств, многочленов и так далее», — пожаловался Маркелов.

IP-адрес сайта artofproblemsolving.com занесен в реестр Роскомнадзора, где содержатся страницы с запрещенной информацией. Указанная причина ограничения доступа — решение о блокировке мессенджера Telegram в России, вынесенное Таганским судом в апреле 2018 года.

Суд принял решение ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам читать переписку пользователей. Несмотря на блокировку, в настоящее время россияне продолжают пользоваться мессенджером. Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова недавно назвала доступность сервиса «очень важной».

Первые попытки блокировать Telegram привели к тому, что многих россиян был ограничен доступ к другим важным сайтам. Через несколько месяцев попыток сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок» и пообещали усовершенствовать инструменты. 13 сентября 2019 года стало известно о неком новом оборудовании для блокировки мессенджера, которое планируют испытать в ближайшее время.

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