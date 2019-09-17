Спецпредставитель Путина признал превосходство Telegram над WhatsApp

Мессенджер Telegram предпочтительнее WhatsApp с точки зрения безопасности общения. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что абсолютно безопасных средств связи не существует. Сам спецпредставитель в настоящее время пользуется обоими мессенджерами.

Песков отметил, что этот вопрос безопасности приложения для обмена сообщениями может быть решен только с появлением квантового мессенджера. По его словам, создание мессенджеров на базе квантовых технологий для российских госслужащих «пока еще слишком долгая история».

Ранее в сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции France Inter заявил, что использование высшими должностными лицами государств WhatsApp и Telegram крайне небезопасно.

Доступ к Telegram пытаются полностью заблокировать на территории России с 16 апреля 2018 года. Суд потребовал ограничить доступ к мессенджеру за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Несмотря на блокировку, россияне продолжают пользоваться приложением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!