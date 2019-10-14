Агентство «Фергана» полностью заблокировали в России

Роскомнадзор третий раз за последние две недели внес информационное агентство «Фергана» в реестр запрещенных доменных имен, сайтов или страниц сайтов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Две предыдущие блокировки были связаны с ограничением доступа к конкретным страницам, в частности, с материалом о смерти мигранта в метро, в котором указывалось на способ совершения самоубийства. Как сообщала «Фергана», редакцию о блокировках не предупреждали. В настоящее время ресурс заблокирован целиком, как утверждает редакция, снова без объяснения причин. Блокировка подтверждается данными из реестра запрещенных сайтов, где указано, что сайт блокируется с 10 октября.

«Мы в очередной раз не получили от Роскомнадзора ни уведомления, ни предупреждения, ни требования удалить какую-либо публикацию», — утверждает учредитель и генеральный директор ООО «Информагентство Фергана.Ру» Даниил Кислов.

Агентство «Фергана» существует с 1998 года. Издание публикует новости и развернутые материалы жизни среднеазиатских стран бывшего СССР, в частности, рассказывает о жизни мигрантов в России. В разное время агентство блокировалось в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Киргизии.

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