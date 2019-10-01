Роскомнадзор заблокировал российское информагентство

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана». Об этом сообщили в самом агентстве.

Причины этого неизвестны. На сайте ведомства указано, что сайт попал в реестр за информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В «Фергане» утверждают, что не получали уведомлений о грядущей блокировке. Агентство направило в Роскомнадзор запрос с просьбой разъяснить инцидент.

Информационное агентство «Фергана» существует с 1998 года. Сфера его интересов — постсоветская Центральная Азия.

Ранее 1 октября Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам, содержащим информацию о способах уклонения от службы в армии.

По данным ведомства, в 2019 году россиянам был ограничен доступ к 23 сайтам, на которых был описан «порядок и способы уклонения от призыва на военную службу». Блокировки проводятся на основании решений судов.

18 сентября Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram. IP-адрес сайта artofproblemsolving.com был занесен в реестр Роскомнадзора, где содержатся страницы с запрещенной информацией. Указанная причина ограничения доступа — решение о блокировке мессенджера Telegram в России, вынесенное Таганским судом в апреле 2018 года.

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