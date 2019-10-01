Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Глава ФСИН лишился должности
Пьяный футболист «Челси» устроил скандал из-за чипсов
Подсчитано число ушедших в сеть пожилых россиян
Российская телеведущая обвинила подругу-дизайнера в краже денег
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Эквадор решил выйти из нефтяного картеля ради экономии
Обыскивающих горожан пранкеров в полицейской форме отправили в СИЗО
В людях нашли органы древних существ
Россия наказала Украину за цистерны
Новости партнеров

Роскомнадзор заблокировал российское информагентство

Перейти в «Мою Ленту»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана». Об этом сообщили в самом агентстве.

Причины этого неизвестны. На сайте ведомства указано, что сайт попал в реестр за информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

В «Фергане» утверждают, что не получали уведомлений о грядущей блокировке. Агентство направило в Роскомнадзор запрос с просьбой разъяснить инцидент.

Информационное агентство «Фергана» существует с 1998 года. Сфера его интересов — постсоветская Центральная Азия.

Ранее 1 октября Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам, содержащим информацию о способах уклонения от службы в армии.
По данным ведомства, в 2019 году россиянам был ограничен доступ к 23 сайтам, на которых был описан «порядок и способы уклонения от призыва на военную службу». Блокировки проводятся на основании решений судов.

18 сентября Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram. IP-адрес сайта artofproblemsolving.com был занесен в реестр Роскомнадзора, где содержатся страницы с запрещенной информацией. Указанная причина ограничения доступа — решение о блокировке мессенджера Telegram в России, вынесенное Таганским судом в апреле 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роскомнадзор заблокировал «Фергану» без предупреждения и объяснения причин
Призывников лишили инструкций по уклонению от армии
Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:1026 сентября

«Иногда я сама не верю, что это было правдой»

Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
20:46Сегодня

Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках

19:59Сегодня

Блогерша инсценировала похищение дочери ради травли конкурентов и прокололась

18:38Сегодня

Галустян станет новым лицом СТС

Интернет и СМИ00:0311 сентября

«Сделал мое детство и деградировал»

«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
15:48Сегодня

Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова

14:39Сегодня

Призывников лишили инструкций по уклонению от армии

14:01Сегодня

В «Газете.Ru» сменился главный редактор

Интернет и СМИ00:06 3 сентября

«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»

Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
13:06Сегодня

Водителям показали порно вместо рекламы

11:41Сегодня

Объяснен успех обворовывающих россиян мошенников

10:35Сегодня

Мужчина использовал рекламу Dove для привлечения женщин и преуспел

Россия
Владельцев российского детского сада посадили за связывание детей пеленками
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
В Кремле рассказали о дружбе с грузинами и проблемах с их властями
Сережа Сухинин с мамой«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»
Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
В России назвали своим успехом подписание «формулы Штайнмайера» Украиной
«Меня называли уродцем. В роддоме говорили, зачем вам такая»
Россиянки о том, как ненавидели свои тела, но научились их любить
По Петербургу прошелся разрушительный ураган «Мортимер»
Все материалы
Мир
Британец повоевал в ИГ, разочаровался и захотел к маме
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Брата президента Ирана посадили в тюрьму
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Раскрыто отношение северокорейцев к предателям
«Он из того времени, когда курили в самолетах»
Настоящий европеец: яркая жизнь и мирная смерть Жака Ширака
Макрон заступился за Россию в Совете Европы
Все материалы
Бывший СССР
В партии Порошенко назвали «формулу Штайнмайера» ловушкой Кремля
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Зеленский открестился от встречи с адвокатом Трампа
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
Назван срок отвода сил на двух участках в Донбассе
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Зеленский отреагировал на подписание «формулы Штайнмайера»
Все материалы
Экономика
Трамп узнал о проблемах американской экономики и нашел крайних
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
России понадобилось больше дорогих гастарбайтеров
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
На подсчет россиян попросили десятки миллиардов рублей
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Россия наказала Украину за цистерны
Все материалы
Силовые структуры
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Осужденный за истязание любовницы россиянин скрывался с ней в землянке
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержание убийцы полковника СКР попало на видео
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Схватка 20 бойцов ОМОН с вооруженным арматурой россиянином попала на видео
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся исполинский айсберг
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Су-57 лишат оружия
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Россия из-за США резко сократит пуски «Союз МС» к МКС
Все материалы
Спорт
Пьяный футболист «Челси» устроил скандал из-за чипсов
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Американского тренера легкоатлетов дисквалифицировали за распространение допинга
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Три футболиста «Лестера» попали в сборную седьмого тура АПЛ
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Ласицкене выступила против участия в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца
Все материалы
Культура
Умер один из пионеров хип-хопа Джимми Спайсер
Хорошо кончается
На экраны выходят финалы главных сериалов десятилетия. Почему их нельзя пропустить?
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Квентин Тарантино начал писать книгу о ветеране Второй мировой войны
«Мужчины посещают жен по вечерам»
Как выглядят самые странные семейные отношения в мире
Самой популярной песней в России оказался украинский хит
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках
«Купи я в подворотне у барыги, и то было бы лучше»
 
Блогерша инсценировала похищение дочери ради травли конкурентов и прокололась
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Галустян станет новым лицом СТС
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Ведущий Первого канала прогнал украинца после оскорбления умершего Захарова
Все материалы
Ценности
Сестра Кардашьян переборщила с фотошопом и не вынесла критики фанатов
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Джиджи Хадид спихнула с подиума забравшуюся на него зрительницу
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
Девушка похвасталась кольцом и была поднята на смех за огромные ногти
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Обнаженное фото самой тучной в мире модели обрадовало фанатов
Все материалы
Путешествия
Стюардессы отказались пускать пассажирку в туалет и вынудили ее ходить под себя
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
Тележка с едой «обезумела» и устроила переполох в аэропорту
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Любимые направления россиян для путешествий резко подорожали
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Все материалы
Из жизни
Молния убила бегуна около финиша
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Трогательная встреча слоненка с воспитателем попала на видео
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Мужчина купил спорткар и через несколько часов разбил его
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Самый безвредный медведь Америки ранил мужчину
Все материалы
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Lada Granta Drive Active
Тест самой дорогой, самой стильной и самой драйверской Гранты
Kia пересмотрела комплектации российских Cerato
Hyundai раскрыла стоимость подписки на автомобили для россиян
Кроссовер Toyota C-НR стал 184-сильным гибридом
Все материалы
Дом
Российская телеведущая обвинила подругу-дизайнера в краже денег
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Затопившую соседей россиянку задержали перед вылетом в Италию
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Жительницу пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске решили выселить на улицу
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
В России запустили единую образовательную онлайн-платформу
Оренбургских предпринимателей научат бизнесу
Все материалы