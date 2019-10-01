Призывников лишили инструкций по уклонению от армии

Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам, содержащим информацию о способах уклонения от службы в армии. Об этом во вторник, 1 октября, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным Роскомнадзора, в 2019 году россиянам был ограничен доступ к 23 сайтам, на которых был описан «порядок и способы уклонения от призыва на военную службу». Блокировки проводятся на основании решений судов.

В ведомстве уточнили, что владельцы 144 сайтов самостоятельно удалили подобную информацию после уведомления.

Блокировка производится на основании федерального закона «Об информации», согласно которому запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. За октябрь и декабрь 2019 года пройти военную службу должны будут 132 тысячи человек.

Призыв в стране проводят по новым правилам. Согласно поправкам, некоторые срочники получили шанс уйти в запас раньше положенного срока. При этом у ряда призывников появилась возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Полный список нововведений указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе».

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