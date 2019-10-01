Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 1 октября.

Там также содержится распоряжение об увольнении с военной службы призывников.

Осенний призыв в стране проводят по новым правилам. 1 сентября начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок. Кроме того, у ряда призывников появилась возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.

В марте начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский рассказал о значительном уменьшении числа уклонистов от армии с 2012 года. Он также отметил, что повысился процент годных призывников.

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