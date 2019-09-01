Российским срочникам дали возможность раньше уйти из армии

Российские срочники получили возможность демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок. Соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.

Воспользоваться этим правом могут в том числе и те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в силу.

Также призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона «О воинской обязанности и военной службе». Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию.

В мае сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу об ужесточении наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно документу, планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей. В настоящее время за неявку в военкомат взимается от 100 до 500 рублей. Это касается также тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.

Кроме того, в шесть раз увеличивается сумма штрафа для тех, кто вовремя не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы и о переезде на новое место жительства. Наказывать согласно закону будут и тех, кто уклоняется от медицинского освидетельствования, либо обследования по направлению призывной комиссии.

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