Российская армия отказалась от тушенки и устриц

Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные». Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который возглавляет систему материально-технического обеспечения (МТО) вооруженных сил.

Булгаков объяснил отказ от этих продуктов тем, что они уже надоели. По его словам, они остались «только на гражданке». «Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», — сказал он, уточнив, что устрицы — это скоропортящийся продукт, и поэтому они не предусмотрены нормами довольствия.

Замминистра обороны отметил, что сейчас для разных видов войск существуют различные рационы питания, которые подбираются согласно их физическим нагрузкам и представлены в семи разновидностях по дням недели. При этом энергетическая ценность базового пайка российского военного — 4200 килокалорий в сутки, что очень много.

Также Булгаков рассказал, что основу материально-технического обеспечения армии составляют в том числе более трех тысяч столовых и камбузов. 887 из них переведены на питание по принципу «шведского стола», в 730 столовых можно заказывать питание через систему управления доступом. «Проще говоря, если ты зарегистрирован в системе, то есть встал на довольствие, прикладываешь большой палец к сканеру — и получаешь завтрак, обед или ужин», — объяснил он.

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