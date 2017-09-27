СМИ узнали об аресте начальника продовольственного управления Минобороны

Начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной арестован, ему инкриминируется взяточничество и мошенничество. Об этом в среду, 27 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, по версии следствия Бережной причастен к мошенническому хищению 20 миллионов рублей при исполнении контракта петербургской компанией «Профбизнес» на поставку различной «пищевой» спецтехники, а также получению взяток на 368 миллионов рублей от коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах.

Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»).

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Адвокаты Бережного обжаловали постановление об аресте своего подзащитного в Московском окружном военном суде (МОВС), который жалобу защиты отклонил.

«Коммерсантъ» отмечает, что до задержания Бережной являлся медийной фигурой и регулярно давал интервью различным газетам и информагентствам по теме питания военнослужащих. Руководящие должности в департаменте ресурсного обеспечения Минобороны Бережной занимает с 2012 года, а начальником отдельного продуправления в структуре Минобороны числится с 2016 года.

26 сентября стало известно об аресте подчиненного Бережного — начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина. Ему инкриминировались те же преступления, в которых следствие день спустя уличило Бережного, — взяточничество и мошенничество.