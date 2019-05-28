Правительство поддержало резкое увеличение штрафов за неявку в военкомат

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей. В настоящее время за неявку в военкомат взимается от 100 до 500 рублей. Это касается также тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.

Кроме того, в шесть раз увеличивается сумма штрафа для тех, кто вовремя не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы и о переезде на новое место жительства. Наказывать, согласно закону, будут и тех, кто уклоняется от медосвидетельствования, либо обследования по направлению призывной комиссии.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым ужесточатся правила призыва в армию. Призывные комиссии смогут контролировать медзаключения, выданные в поликлиниках. Призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование, если в военкомате возникнут сомнения. Кроме того, недостоверный диагноз врачей можно будет проверить и отменить.

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