В российской армии появилась должность главного сержанта

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает РИА Новости.

Отмечается, что главный сержант будет первым помощником командира подразделения и сможет временно заменить офицера. Также он будет обеспечивать дисциплину и личным примером мотивировать солдат на достижение успехов в боевой подготовке. «Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что нововведение поможет поднять авторитет сержантского состава, укрепить воинскую дисциплину и порядок в подразделениях.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников уже встретился с главными сержантами округа, рассказал им об основных задачах, разъяснил особый статус и привилегии.

Ранее 15 мая Минобороны разработало новые правила ношения наград на парадной форме. Так, военнослужащие смогут носить только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. К парадной форме нельзя будет прикреплять гражданские награды и знаки отличия различных общественных организаций.

Впервые о возможном введении должности главного сержанта в армии заявил заместитель министра обороны Николай Панков в 2011 году. Однако тогда он назвал подобное нововведение «перспективой не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего».

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