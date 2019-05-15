В России изменятся правила ношения военной формы

Министерство обороны России разработало новые правила ношения наград на парадной форме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Военнослужащие смогут носить только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. К парадной форме нельзя будет прикреплять гражданские награды и знаки отличия различных общественных организаций. Запрет будет распространяться на все случаи ношения формы, включая поход в гости.

В ведомстве отметили, что на мундире военнослужащих останутся только те награды, которые имеют реальную ценность. Четыре или пять рядов медалей разной степени значимости — так называемый «иконостас» — часто вызывают скептическое отношение к военным.

Эксперты отмечают, что у этой инициативы есть и негативные последствия. Военным, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли специальных задач, придется носить парадную форму практически без медалей, поскольку у них нет высоких государственных наград.

Правила ношения медалей завершат формирование нового облика парадной формы военнослужащих. Работа над ним началась в 2015 году. За основу был взят мундир образца Парада Победы 1945 года.

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