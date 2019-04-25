Цвет погон в ВДВ оставят прежним

Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сообщения о бойкоте новых погон курсантами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления», — сказал Конашенков.

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Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что сейчас все курсанты РВВДКУ имени Маргелова занимаются учебой.

Ранее сообщалось об акции курсантов рязанского училища, которые в знак протеста сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову. Они считают, что изменение традиционного цвета погонов с небесно-голубого на зеленый является нарушением традиций ВДВ. В Госдуме отметили, что организаторами акции стали четыре отчисленных курсанта.

Позже в Минобороны заявили, что курсанты РВВДКУ продолжают носить голубые погоны на повседневной и парадной формах одежды. Изменения коснулись только полевой формы — на ней, в соответствии с требованиями, необходимо носить камуфлированные погоны.

РВВДКУ считается элитным военным училищем, в нем обучаются в том числе иностранные специалисты. В ноябре 2018 года училище отметило 100-летие со дня своего образования в качестве Первых рязанских пехотных курсов красных командиров.

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