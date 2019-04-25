Генерал сообщил подробности протеста курсантов ВДВ против новых погон

Организаторами акции, в ходе которой курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) массово сложили погоны в знак протеста против изменения их цвета, стали четыре отчисленных курсанта. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 25 апреля.

По его информации, молодые люди были отчислены за отсутствие дисциплины. «Нашлись люди, которые решили проявить лжесолидарность, что вообще в воинских коллективах недопустимо. Там пресное спутали с соленым», — пояснил он.

Шаманов добавил, что смена формы одежды в гарнизоне произошла планово, в связи с началом летнего периода обучения и согласно распоряжению начальника. По словам генерала, вставки на погоны в камуфлированной форме одежды такого же зеленого цвета для маскировки. «Никакой речи о голубых погонах в повседневной форме одежды не шло», — подчеркнул собеседник радиостанции.

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25 апреля источник «Интерфакса» в РВВДКУ рассказал о том, что рязанские курсанты ВДВ массово сложили погоны нового образца у памятника генералу Василию Маргелову, протестуя против изменения их традиционного цвета с небесно-голубого на зеленый. Сообщалось о 40 участниках акции.

В то же время другой источник в училище рассказал телекомпании «Город», что «это была не акция и не проявление недовольства». «Мы просто выразили свое мнение по поводу приказа об отмене голубых погон», — пояснил он.

РВВДКУ считается элитным военным училищем, в нем обучаются в том числе иностранные специалисты. В ноябре 2018 года училище отметило 100-летие со дня своего образования в качестве Первых рязанских пехотных курсов красных командиров.

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