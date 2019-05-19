В российскую армию доставили новейшие системы залпового огня

Первая бригада реактивной системы залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин, передает РИА Новости.

«Что касается дальнейшего развития "Смерча", то здесь у нас есть новая система "Торнадо-С". Первая реактивная бригада в этом году поставлена вооруженным силам, началась опытно-промышленная эксплуатация», — отметил Кочкин. Он также добавил, что отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С».

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На вооружении армии России в настоящее время состоят модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) — «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

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