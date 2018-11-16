Новейший немецкий истребитель признали бессильным против С-400

Один из самых современных истребителей Германии Eurofighter не сможет противостоять российским зенитным ракетным системам С-400. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Eurofighter был разработан для борьбы с истребителями противника. Самолет не приспособлен для установки ракет класса «воздух-земля», поэтому для обороны от наземных средств ПВО ему необходимо дополнительное вооружение. Газета отмечает, что даже привлечение к боевым задачам многоцелевых истребителей «Торнадо», не гарантирует защиту от С-400, поскольку ЗРК могут поражать цели в радиусе 250 километров, тогда как дальность действия «Торнадо» на 100 километров меньше.

«С-400 — сложная и современная система, которую невозможно вывести из строя без больших затрат и принятия собственных потерь», — рассказал изданию один из офицеров немецкой армии.

Ранее 15 ноября пресса США со ссылкой на источники в разведке сообщала, что в закупке С-400 у России заинтересованы по крайней мере 13 стран. Государства планируют приобрести ЗРК взамен платформ, созданных американскими компаниями, и возможные санкции со стороны Вашингтона их не пугают.

В октябре стало известно, что российские платформы купила Индия. До этого были подписаны контракты с Китаем и Турцией.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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