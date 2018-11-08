Названы сроки поставки российских С-400 Индии

Россия обозначила сроки поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Индии. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

Пять полков ЗРК будут поставлены Нью-Дели «в предельно сжатые сроки» — 2,5 года. «По условиям контракта Россия должна осенью 2020 года осуществить поставку в Индию первого по счету полкового комплекта, в 2021 году — второго, а затем последовательно поставить третий, четвертый и пятый комплекты, завершив поставку последнего весной 2023 года», — уточнил собеседник агентства.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

27 сентября сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов. В тот же день Вашингтон напомнил своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

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