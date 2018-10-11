Трамп пообещал Индии «быстрый ответ» на покупку российских С-400

Президент США Дональд Трамп пообещал дать быстрый ответ на покупку Индией российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Global News.

Он отметил, что в курсе совершенной между Москвой и Нью-Дели сделки. «Вы увидите нашу реакцию. Быстрее, чем вы думаете», — пригрозил он, не став раскрывать подробности.

5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели. Ранее, 27 сентября, сообщалось, что системы «Триумф» должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит ЗРК на 5,43 миллиарда долларов.

В тот же день США напомнили своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

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