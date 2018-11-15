Еще 13 стран заинтересовались российскими С-400 вопреки угрозам США

По меньшей мере 13 стран заинтересованы в покупке российских зенитных ракетных систем С-400 вместо платформ, созданных американскими компаниями. Их не пугают возможные санкции со стороны Вашингтона, сообщили телеканалу CNBC источники, знакомые с данными разведки США.

По их словам, в Саудовской Аравии, Катаре, Алжире, Марокко, Египте, Вьетнаме и Ираке уже обсуждают вопрос приобретения С-400.

Один из собеседников канала объяснил преимущества российских систем перед американскими. Он отметил, что процесс покупки оружия США осложнен бюрократическими проволочками: необходимо получить разрешение нескольких ведомств, тогда как в России это сделать проще и быстрее. Кроме того, отметил источник, Москва продает вооружение за меньшую цену, и оно не нуждается в дорогостоящей техподдержке.

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Другой собеседник рассказал журналистам, что Россия, как правило, может начать поставки систем в течение двух лет после подписания контракта, чего вряд ли можно ждать от США.

Что касается технических характеристик С-400, то один из источников канала заметил, что хотя это оружие не идеально, но может затмить американскую противоракетную систему THAAD.

В октябре сообщалось, что российские платформы купила Индия. До этого были подписаны контракты с Китаем и Турцией.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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