Новую российскую реактивную артиллерию предложили сделать миниатюрной

Научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в Ростех) определился с обликом перспективной малокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) и в ближайшее время представит эскиз системы в Минобороны России. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

По его словам, концерн уже прорабатывает, какие предприятия могут быть привлечены к разработке новой РСЗО.

Техмаш занимается разработкой роботизированной РСЗО малого калибра для спецназа, морской пехоты и ВДВ. Система будет применять спецснаряды и уже имеющиеся в войсках неуправляемые авиаракеты калибра 50-80 миллиметров. Для сравнения, стоящие на вооружении российской армии РСЗО «Торнадо» имеет калибры 122 и 300 миллиметров, бикалиберный «Ураган-1М» может стрелять ракетами калибра 220 или 300 миллиметров, позднесоветский «Смерч» выпускался в калибре 300 миллиметров.

РСЗО с самым малым калибром в 1980-х годах выпускала Аргентина (SLAM Pampero) — 105 миллиметров. В 2011 году страна перешла на систему CP-30 калибром 127 миллиметров.

Новый российский проект пока не имеет названия.

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