Китай показал стреляющий танковый «Град»

Танковый вариант китайской версии советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в июле принял участие в учениях Минобороны КНР. Фотографии стрельб опубликовал англоязычный новостной сайт Народно-освободительной армии Китая China Military Online.

На представленных снимках показана разработанная в Китае система PHZ-89, которая представляет собой смонтированный на бронированном гусеничном шасси Type 321 китайский аналог пусковой установки «Града», получившей клон советского дизельного двигателя В-54.

Материалы по теме Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США

Установку оснастили перед 40-ствольным пакетом дополнительным контейнером с 40 реактивными снарядами, что позволило более чем в два раза сократить время перезарядки — до трех минут. Дальность стрельбы усовершенствованными 122-миллиметровыми боеприпасами достигает 30 километров. Для борьбы с воздушными целями и для самообороны допускается использование китайской версии 12,7-миллиметра пулемета ДШК.

Созданная во второй половине 1980-х годов 30-тонная PHZ-89 разгоняется по шоссе до 55 километров в час, однако по подвижности уступает новым китайским танкам ZTZ-99A и плавающим боевым машинам пехоты ZBD-04A. Запас хода PHZ-89 составляет около 450 километров. В экипаж входит пять человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!