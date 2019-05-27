В России захотели ужесточить правила призыва в армию

В России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. Министерство обороны подготовило соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», передают «Известия».

Нововведения позволят призывным комиссиям контролировать медицинские заключения, выданные в поликлиниках. Если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Раньше пересмотреть заключение по состоянию здоровья было практически невозможно.

С помощью поправок комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за взятку. Недостоверный диагноз можно будет проверить и отменить.

Тех, кто действительно не годен к службе, будут направлять в медицинскую организацию для оказания помощи. Если болезнь можно вылечить, призывника поставят на ноги и отправят служить. Юношей с серьезной болезнью или инвалидностью по-прежнему будут освобождать от службы раз и навсегда. Военкоматы смогут перепроверять здоровье тех, кто ранее получил отсрочку, дважды в год: в весенний и осенний призыв.

Самые распространенные диагнозы, по которым призывников освобождают от службы, — плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония и кожные болезни. По оценкам военных, в последние годы около 30 процентов молодых людей получают отсрочку по состоянию здоровья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!