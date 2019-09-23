Роскомнадзор зачистил Рунет от оскорблений госсимволов

Роскомнадзор за последний год удалил 58 материалов в соцсетях с оскорблениями государственных символов, передает ТАСС. Данные указаны в докладе главы ведомства Александра Жарова.

В документе говорится, что в течение 2019 года от Генпрокуратуры в Роскомнадзор поступило 36 требований по 62 материалам, размещенных в соцсетях, на форумах и видеохостингах.

В 58 случаях информацию удалили сами площадки. Среди них «ВКонтакте», Twitter, Instagram, Facebook и YouTube. Также ведомство заблокировало четыре страницы интернет-сайтов с оскорбляющей госсимволы информацией.

Ранее Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам с текстом государственного гимна России в «оскорбительной интерпретации». По данным ведомства, опубликованная информация в неприличной форме оскорбляет общество и государство, выражает явное неуважение к ним.

С конца марта в России действует закон об оскорблении органов власти и государственных символов страны. За его исполнение отвечают Генеральная прокуратура и Роскомнадзор.

Контент должен оперативно удаляться из сети после прокурорского обращения. Если этого не происходит, доступ к содержанию блокируется, за эти действия отвечает Роскомнадзор. Нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей и административный арест.

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