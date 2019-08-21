Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам с оскорбительной версией гимна России

Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам с текстом государственного гимна России в «оскорбительной интерпретации». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ресурсы были заблокированы по требованию Генеральной прокуратуры. Роскомнадзор получил пояснения от Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua в неприличной форме оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним. Владельцы интернет-ресурсов и хостинг-провайдеры не удалили информацию по требованию регулятора, после чего доступ к страницам сайтов был ограничен.

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Ранее в августе генератор комиксов и мемов «Рисовач» удалил картинку по требованию Роскомнадзора. По мнению Генпрокуратуры, изображение оскорбляло госсимволы России.

По требованию надзорного ведомства соцсеть Facebook удалила картинку с нацистскими символами в слове «Россия», а Twitter ограничил доступ к записи, которую прокуратура сочла оскорбляющей народ России.

В России с конца марта вступил в силу закон об оскорблении органов власти и государственных символов страны. За его исполнение отвечают Генеральная прокуратура и Роскомнадзор.

Контент должен оперативно удаляться из сети после обращения ведомства. Если этого не происходит, доступ к содержанию, которое Генпрокуратура считает противоправным, блокируется. За нарушение грозят штрафы до 200 тысяч рублей и административный арест.

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