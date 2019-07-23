Facebook удалил изображение с нацистскими символами в слове Россия

Социальная сеть Facebook удалила изображение с нацисткой символикой на фоне герба России, говорится на сайте Роскомнадзора.

Ведомство обратилось с таким требованием к соцсети из-за оскорбления госсимволов страны и после указания Генпрокуратуры России. «На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия"», — указано в сообщении.

Первоначально страница была внесена в единый реестр запрещенной информации, после обращения социальная сеть ограничила доступ к контенту.

Ранее сообщалось, что Twitter удалил запись, которую Генеральная прокуратура сочла оскорбляющей народ России.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. За его исполнение отвечает прокуратура и Роскомнадзор. Он блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию Генпрокуратуры. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

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