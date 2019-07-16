Роскомнадзор потребовал от Instagram стереть непристойности с флагом России

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Instagram удалить картинку с государственным флагом России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.

«Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации. В адрес социальной сети направлено уведомление», — сообщили в пресс-службе.

Требование ограничить доступ к публикации как к оскорбляющей госсимволы России поступило в регулятор от Генеральной прокуратуры. Страница с изображением будет внесена в единый реестр запрещенной информации.

15 июля Роскомнадзор обратился с аналогичным требованием к Facebook из-за картинки со свастикой на одной из страниц социальной сети. 11 июля регулятор требовал от «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который содержал «непристойное изображение на фоне государственного флага России».

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. Роскомнадзор может блокировать доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию Генпрокуратуры.

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