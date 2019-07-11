Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, передает ТАСС.

По его словам, такое требование Роскомнадзору поступило от Генеральной прокуратуры. «Комментарий содержит непристойное изображение на фоне государственного флага России и надписи "Конституция РФ"», — отметил представитель ведомства.

Ампелонский пояснил, что от «ВКонтакте» требуется удалить изображение, так как оно «оскорбляет государственные символы России».

В настоящее время в России действует закон об оскорблении органов власти и государственных символов в сети. По нему информация, выражающая явное неуважение к госсимволам, Конституции и органам власти России, обязана блокироваться.

За его выполнение отвечает Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором. Блокировка проводится без решения суда по первому требованию ведомства.

В конце июня видеоблогер Руслан Соколовский был задержан на Красной площади в Москве за одиночный пикет против данного закона.

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