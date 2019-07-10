Россиянина оштрафовали за матерное обращение к чиновнику в Instagram

В Ижевске суд оштрафовал 20-летнего мужчину, который на своей странице в Instagram обратился к главе Удмуртии Александру Бречалову с использованием ненормативной лексики. Об этом сообщила пресс-служба судебного департамента при Верховном суде республики, передает «Интерфакс».

Суд признал молодого человека виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. В постановлении отмечается, что в публикации от 15 мая мужчина распространил информацию, в которой содержалось «явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Обвиняемый в суд не явился. Его адвокат сообщила, что он раскаялся и извинился через интернет.

В начале июня житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом. Следователи посчитали ответственным за публикацию ролика местного блогера Влада Дружкова и вызвали его в отделение для дачи показаний.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, официально вступил в силу в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Нарушителям грозят штрафы от 30 до 200 тысяч рублей и административный арест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!