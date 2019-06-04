Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей

МРАЧНЫЕ ПОСЁЛКИ / ВКонтакте

Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом. Его слова проверят следователи, сообщает «7х7».

В октябре 2018 года в сообществе «Мрачные поселки» во «ВКонтакте» опубликовали видео от подписчика, на котором он показывает результаты ремонта канализации в Буе. По его словам, ремонт был сделан плохо: люк и асфальт просели, обочина засыпана шлаком, из-за чего вода не доходит до стока. Он отметил, что после ремонта на данном участке у пешеходов возникли проблемы с переходом дороги. В конце записи житель перефразировал фамилию мэра Игоря Ральникова и назвал его Сральниковым, после чего обозвал козлом.

Отмечается, что следователи посчитали ответственным за публикацию ролика местного блогера Влада Дружкова и вызвали его в отделение для дачи показаний. Мужчина рассказал, что не знает автора видео и вообще не разделяет его настроя.

По данным издания, по факту случившегося могут возбудить дело по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!