Мэр российского города заставил КВН-щика извиниться за шутки

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Мэр города Вилюйска (Республики Саха) Ньургустан Афанасьев обиделся на шутки КВН-щика Николая Харлампьева и заставил его принести публичные извинения. Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru.

24 мая в городе была организована специальная встреча, в ходе которой Харлампьев опроверг свои заявления. «Афанасьев Ньургустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет бродячих собак», — сказал он.

Афанасьева задел монолог Харлампьева, который тот произнес на новогоднем выступлении в январе 2019 года. В ходе представления КВН-щик использовал фото мэра и назвал его суперменом. Также он упомянул, что Афанасьев посещает гадалок и делает селфи-снимки.

Чиновник подал на КВН-щика в суд и потребовал 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело удалось разрешить мирным путем: мэр отозвал иск в обмен на публичные извинения комика.

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