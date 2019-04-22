В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club и «Нашей Russia» о депутатах

Депутат от ЛДПР Василий Власов назвал отвратительными программы Comedy Club и «Наша Russia». Как сообщает агентство городских новостей «Москва», самый молодой член Госдумы заявил об этом в ходе круглого стола.

«Посмотрите Comedy Club или "Наша Russia". Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему? Почему никто не шутит про правительство?» — сказал Власов.

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В феврале внук убитого в концлагере генерала Карбышева потребовал возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman. Шутка прозвучала в комедийном шоу в 2013 году и стала поводом для обращения в Следственный комитет. «Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — говорила персонаж Екатерины Варнавы в сценке. «Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — ответила героиня Наталии Медведевой. Последняя извинилась за шутку и пояснила, что актрисы шоу произносят текст, написанный для них авторами.

В декабре 2017 года сообщалось, что руководство ТНТ обратилось к создателям контента для канала с просьбой быть аккуратнее в шутках, чтобы «не пришлось ни перед кем извиняться». Тогда обращение было направлено к компаниям Comedy Club Production и Good Story Media, которые занимаются производством программ для ТНТ.

Comedy Club — российское юмористическое телешоу, выходящее на ТНТ с 2005 года. Производством передачи занимается компания, основанная участниками различных команд КВН. Проект «Наша Russia» появился в 2006 году. В передаче в жанре скетч-шоу обыгрывались стереотипы российской жизни. Главные роли исполнили резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

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