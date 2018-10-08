Известный резидент Comedy Club попал в больницу

​​Резидент Comedy Club Роман Попов попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники.

33-летнего комика госпитализировали в Москве 4 октября. Медики диагностировали у артиста некое тяжелое заболевание и определили его в реанимационное отделение. Сейчас состояние Попова оценивается как стабильное. Диагноз специалисты не разглашают.

В 2013 году Роман Попов вместе со своим партнером по дуэту «20:14. Город Сочи» Оганесом Григоряном стал финалистом проекта «Камеди Баттл» на телеканале ТНТ. Позднее он прославился как резидент юмористического проекта Comedy Club (под псевдонимом Роман Картавый — прим. «Ленты.ру») и актер сериала «Полицейский с Рублевки» на телеканале ТНТ. В школьные и студенческие годы комик играл в КВН.

Ранее, 4 октября, стало известно о госпитализации одного из основателей проекта Comedy Club Павла Воли. Позднее артист объяснил, что почувствовал недомогание и обратился в больницу. По итогам обследования врачи не обнаружили у него никаких отклонений.

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