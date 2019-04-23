Назвавший Comedy Club отвратительным депутат захотел контроля над юмором на ТВ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что телеканалам стоит регулировать юмор на телевидении и следить за тем, чтобы политическая сатира не была односторонней. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Власова, причиной низкого рейтинга законодательной власти может быть частое появление в телеэфире острот о парламентариях. Депутат предложил юмористам шутить и о других ветвях власти. «У нас законодательная власть страдает, а исполнительная и судебная чувствуют себя совершенно спокойно. Пусть про [министра культуры Владимира] Мединского пошутят, назовите мне хоть одну шутку про министра, хотя мы один статус имеем. Я не против политической сатиры, она должна быть абсолютно разной», — считает он.

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Власов предположил, что было бы полезно встретиться с резидентами Comedy Club и Comedy Woman в формате, похожем на встречу депутатов с рэперами в декабре 2018 года. Тогда в круглом столе на тему «Свобода слова в рэпе» приняли участие Власов, рэперы Жиган, Птаха, Максим Иньков.

Накануне, 22 апреля, в ходе круглого стола на тему «Ленин, уроки истории для России» Власов назвал отвратительными программы Comedy Club и «Наша Russia» из-за того, что в них фигурируют шутки на тему «сытой жизни» депутатов, которые якобы «едят икру ложкой и лобстеров».

В декабре 2017 года руководство ТНТ обратилось к компаниям Comedy Club Production и Good Story Media, которые занимаются производством программ для телеканала, и попросило их быть аккуратнее с шутками, чтобы «не пришлось ни перед кем извиняться». Это случилось после того, как на шутку Comedy Woman о девушке-эскортнице обиделись ингуши. Сначала с извинениями выступили резиденты шоу, а затем и весь ТНТ. Глава Comedy Club Production лично отправился извиняться в постпредство Ингушетии.

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