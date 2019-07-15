Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении ведомства.

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации. В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации», — заявили в пресс-службе.

Требование ограничить доступ к иллюстрации как к оскорбляющей госсимволы России поступило в регулятор от Генеральной прокуратуры. Страницу с картинкой внесли в единый реестр запрещенной информации.

11 июля с аналогичным требованием Роскомнадзор обратился к «ВКонтакте». Социальную сеть обязали удалить из сообщества MDK комментарий, который содержал «непристойное изображение на фоне государственного флага России».

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. Роскомнадзор может блокировать доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию Генпрокуратуры.

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