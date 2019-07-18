Оскорбляющий народ России нецензурный твит удалили по требованию прокуратуры

Twitter удалил твит, оскорбляющий народ России, по требованию Генеральной прокуратуры, сообщается на сайте Роскомнадзора.

По данным ведомства, твит содержал нецензурное выражение. Как именно запись оскорбляла народ России, не уточняется. Страница была внесена в единый реестр запрещенной информации. После уведомления регулятора в адрес социальной сети твит был удален администрацией Twitter.

16 июля Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить картинку, изображающую непристойные действия с государственным флагом России. За день до этого с аналогичным требованием ведомство обратилось к Facebook из-за картинки со свастикой на одной из страниц социальной сети. 11 июля регулятор требовал от «ВКонтакте» удалить комментарий, который содержал «непристойное изображение на фоне государственного флага России», из сообщества MDK.

10 июня YouTube подчинился Роскомнадзору и заблокировал ролики, герои которых оскорбляли российский герб. В частности, была забанена запись с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и агитационные материалы экстремистских организаций.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети вступил в силу в конце марта. За его исполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

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